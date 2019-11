Terrorist London Bridge kwam vrij onder elektronisch toezicht in december 2018 jv

30 november 2019

09u52

Bron: dpa 9 De man die twee mensen heeft doodgestoken in Londen voordat de politie hem heeft doodgeschoten, was in 2012 al veroordeeld voor terreurmisdrijven. In december vorig jaar werd de 28-jarige Usman Khan vrijgelaten, maar de man stond wel onder elektronisch toezicht.

Een man en een vrouw kwamen om het leven bij de aanval op de London Bridge in de Britse hoofdstad. Daarnaast raakten ook twee vrouwen en een man gewond. De politie behandelt de zaak als een terreurincident.

"Dit individu was gekend bij de autoriteiten, met een veroordeling in 2012 voor terreurmisdrijven", aldus Neil Basu, hoofd van de antiterreureenheid bij de Britse politie, in een persbericht. Hij was in december 2018 vrijgelaten uit de gevangenis. "Een belangrijke onderzoekspiste nu is bepalen hoe hij kwam tot het uitvoeren van deze aanval", aldus nog Basu.

De politie werd gisteren iets voor 14 uur lokale tijd opgeroepen voor een steekpartij nabij de London Bridge. De aanvaller woonde ‘s namiddags een evenement bij in Fishmongers' Hall, een historisch gebouw aan de brug. "We vermoeden dat de aanval binnen begon voor hij het gebouw verliet en naar London Bridge ging", aldus Basu. De dader werd doodgeschoten door agenten. Hij droeg een vals explosief, aldus nog het hoofd van de eenheid.

Oproep voor beelden

De politie roept de bevolking op om beelden van het incident door te sturen. In Staffordshire, waar de dader verbleef, voerden politieagenten huiszoekingen uit. Volgens Basu spoort de politie momenteel niemand anders op in verband met de aanval.

Britse media hadden eerder bericht dat de man een crimineel verleden en banden met islamistische terreurgroepen had. Volgens de krant The Times droeg hij bovendien een elektronisch monitoringstoestel. De krant The Guardian berichtte dat de dader was opgesloten voor misdrijven, waaronder een plot om de Londense beurs aan te vallen. Ook was hij van plan om een "terroristisch militair trainingscomplex" op te richten in Kasjmir, aldus de krant.

Sadiq Khan, burgemeester van Londen, maakte bekend dat de politiepatrouilles gedurende het weekend zullen worden opgevoerd.