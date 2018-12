Terrorist Chekatt doodgeschoten, politie krijgt applaus van omstanders

mvdb

13 december 2018

23u27

Bron: ANP - VTM Nieuws

2

Chérif Chekatt (29), de terrorist drie mensen doodschoot op de kerstmarkt in Straatsburg en nadien vluchtte, is deze avond zelf gedood door de politie. Dat gebeurde nadat Chekatt het vuur had geopend op agenten, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Hij zei dat politiemensen de verdachte wilden arresteren, maar daar de kans niet toe kregen.