Terrorisme maakte vorig jaar minder doden TK

06u50

Bron: Belga 0 AFP Voor het tweede jaar op rij is wereldwijd het aantal doden door terreur gedaald. In vergelijking met 2014, het tot nu dodelijkste jaar, maakte terrorisme 22 procent minder slachtoffers: in 2014 waren het er nog 32.500, vorig jaar 25.673.

Enkel de terreurdaden van IS gaan in tegen die wereldwijde trend: hun aanslagen leidden tot 9.000 doden, of een stijging met 50 procent. De meeste IS-doden vielen in Irak. In het westen was 2016 wel het dodelijkste sinds 2001, maar voorlopig ziet het ernaar uit dat er voor 2017 een aanzienlijke daling zit aan te komen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Global Terrorism Index van de Australische denktank Institute for Economics and Peace (IEP).

In vier van de vijf landen die het meest getroffen worden door terrorisme, daalde het aantal doden. Het gaat om Syrië, Pakistan, Afghanistan en Nigeria - in dat laatste land daalde het aantal doden die toegeschreven worden aan Boko Haram met 80 procent. Enkel in Irak vielen in 2016 nog meer doden door terreur dan in 2015.

Meer verijdelde aanslagen

In de Oeso-landen worden aanslagen minder ingewikkeld en zijn ze meer gericht op burgers. Tegelijk merkt de denktank op dat er meer aanslagen werden verijdeld in 2016 dan in de twee voorgaande jaren.

Ondanks een wereldwijde daling stelt IEP wel enkele zorgwekkende trends vast. Zo vielen in de afgelopen 17 jaar nooit in zoveel landen minstens één dode door terrorisme. Het gaat om 77 landen. "De toekomstige stabiliteit in Syrië en Irak zal een kritieke rol spelen in het bepalen van de impact van terreur in de komende jaren", aldus Steve Killelea van IEP.