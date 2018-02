Terrill stierf na week zonder water. Nu worden zijn cipiers eindelijk aangeklaagd TK

14 februari 2018

06u15

Bron: Belga 0 De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben drie cipiers aangeklaagd die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de dood van een gedetineerde door dehydratie. Het schandaal is volgens velen illustratief voor de duistere zijde van het gevangeniswezen in de VS.

De gevangene die overleed was Terrill Thomas, een gekleurde man van 38 die zijn straf uitzat in Milwaukee. Omdat hij zijn toilet had laten overlopen, werd het water in zijn cel voor zeven dagen afgesloten. De man, die leed aan een bipolaire stoornis, verzwakte zodanig dat hij op 24 april 2016 overleed. Hij had toen al 16 kilo verloren. Gisteren, bijna twee jaar later, maakten de sheriff en de procureur van het district bekend dat er een rechtszaak zal volgen.

De drie verdachten zijn twee vrouwen en een man. Een van hen, verantwoordelijke Nancy E., wordt ervan beschuldigd gelogen te hebben en de videobeelden verborgen te hebben uit de cel van Thomas. Ze riskeert meer dan vier jaar gevangenis. De cipiers Kashka M. en James R.-G. riskeren drie jaar, omdat ze Terrill Thomas bewust aan zijn lot zouden hebben overgelaten.

"Het is extreem ongebruikelijk om staatsambtenaren te vervolgen na de dood van een gedetineerde. Het feit dat deze beschuldigingen er zijn, toont hoe groot de barbaarsheid was", aldus Erik Heipt, advocaat van de familie van de gedetineerde.

Volgens de klacht die hij indiende gebeurde het in die gevangenis regelmatig dat gedetineerden geen water kregen. De toenmalige sheriff en de verantwoordelijken van de gevangenis zouden ermee akkoord zijn gegaan.