Terreurverdachte opgepakt in Rome na Belgische tip GVV

21u14 1 thinkstock In de Italiaanse hoofdstad Rome is een Algerijn van 36 opgepakt die in mei door België was uitgewezen. Zijn naam kwam voor in een Belgisch terreuronderzoek uit 2006.

De man zou veertien dagen geleden met een vluchtelingenbootje vanuit Algerije naar Sardinië zijn gevaren, om van daaruit naar Rome te trekken. Wat zijn bedoeling was, staat nog niet vast. Volgens de Italiaanse pers was het België dat alarm sloeg over zijn terugkeer in Europa - waarna hij gisterochtend zonder identiteitsdocumenten maar op basis van een Belgische foto gevat kon worden bij het grootste treinstation in de stad.