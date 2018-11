Terreurverdachte opgepakt in Italië voor het plannen van gifaanslag ADN

28 november 2018

17u44

Bron: Belga 0 Op Sardinië is een terreurverdachte opgepakt omdat hij plannen zou hebben gemaakt voor een aanslag met vergif. De Libanese man van Palestijnse afkomst wou op het Italiaanse eiland gif in de watervoorziening mengen, deelde de politie in Nuoro vandaag mee.

De man werd in de stad Macomer opgepakt. Hij was de autoriteiten opgevallen omdat een neef van hem in Libanon een gifaanslag op de watervoorziening van een kazerne daar gepland zou hebben.



De 38-jarige wordt ervan verdacht dat hij voor IS (Islamitische Staat) actief was.

L'uomo arrestato oggi a Macomer (NU) da #Digos Nuoro e Cagliari è accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Aveva pianificato azione ostile in Sardegna.

Da analisi smartphone scoperto che aveva tentato di acquistare online sostanze venefiche letali pic.twitter.com/icgXPoM8Fm Polizia di Stato(@ poliziadistato) link

Un uomo è stato arrestato dal #Nocs a Macomer (Nu) per il probabile progetto di un attacco in una località della Sardegna. L'operazione è stata

condotta dalla Digos di Nuoro e coordinata dalla #Dcpp pic.twitter.com/QxxhRp4Gyu Polizia di Stato(@ poliziadistato) link