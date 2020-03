Terreurverdachte die al 12 jaar wordt gezocht opgepakt bij grenscontrole door coronavirus HR

20 maart 2020

06u40 130 Buitenland De Duitse politie heeft bij een grenscontrole in Trier een 51-jarige Belg opgepakt. Tegen de man, die van terreur verdacht wordt, liep al sinds 2008 een internationaal aanhoudingsbevel.

De 51-jarige Belg van Marokkaanse afkomst werd dinsdag gearresteerd bij een controlepost op de A64, aan de grens tussen Luxemburg en Duitsland. De politie voerde daar controles uit in het kader van de corona-crisis.



De man, die als passagier een wagen zat, wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een terroristische groepering in Marokko. Die was van plan om terroristische aanslagen te plegen, zo meldt de Duitse politie volgens SWR Aktuell.



De man is overgebracht naar de gevangenis in afwachting van zijn uitlevering aan Marokko.