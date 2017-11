Terreurverdachte die acht dodelijke slachtoffers in New York maakte aangeklaagd voor 22 feiten ep

Bron: Belga 0 REUTERS Terreurverdachte Sayfullo Saipov wordt onder meer aangeklaagd voor de moord op 8 mensen. De 29-jarige verdachte van de dodelijke aanslag in het centrum van New York eind oktober wordt 22 bezwaren ten laste gelegd. Dat heeft een speciale onderzoeksjury (federal grand jury) gisteren bekendgemaakt, schrijft ABC news. Bij de aanslag lieten acht mensen, onder wie een Belgische vrouw, het leven.

De 29-jarige Oezbeek Sayfullo Saipov reed op 31 oktober met een lichte vrachtwagen in op een fiets- en voetgangerszone in Manhattan. De man, die sinds 2010 in New Jersey woonde en vader is van drie, overleefde de aanslag en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De aanslag zou in naam van Islamitische Staat uitgevoerd zijn.

De speciale onderzoeksjury heeft de man nu aangeklaagd op 22 punten. Hij zal onder meer terechtstaan voor lidmaatschap van een terreurorganisatie, het vernielen en beschadigen van voertuigen. Maar natuurlijk ook voor de dood van de acht slachtoffers en twaalf aanklachten voor poging tot doodslag, wat overeenkomt met het aantal gewonden van de aanslag.

Saipov, die momenteel in de cel zit in Manhattan, zal volgende week dinsdag voor de federale rechter in New York verschijnen waar hij schuldig of onschuldig moet pleiten. De twintiger riskeert een levenslange opsluiting of de doodstraf, benadrukte de onderzoeksrechter.

AFP Saipov reed op 31 oktober met een lichte vrachtwagen in op een fiets- en voetgangerszone in Manhattan.

AFP