Terreurverdachte die 2 toeristen in Amsterdam-Centraal neerstak, beschuldigt Wilders en Nederland van islamkritiek AW

03 september 2018

17u59

Bron: Belga 2 De negentienjarige Afghaan die wordt verdacht van het neersteken van twee Amerikaanse toeristen in het Centraal Station van de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, blijft langer in de cel. Dat besloot de rechter-commissaris in Amsterdam. Bovendien duidde de Afghaan Wilders aan als reden voor zijn aanslag.

Volgens de rechter-commissaris zijn er in deze fase van het onderzoek voldoende bewijzen om de verdachte, Jawed S., de komende veertien dagen vast te houden. De verdachte zit in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Over twee weken beslist de raadkamer van de rechtbank of het voorarrest met maximaal negentig dagen moet worden verlengd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Geert Wilders genoemd als reden voor aanslag

De negentienjarige Afghaan vindt dat de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah veelvuldig worden beledigd in Nederland. De verdachte noemt in zijn verklaring ook de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV).

Over de omstreden en afgeblazen cartoonwedstrijd die Wilders organiseerde, heeft de verdachte dan weer niks gezegd. Het Openbaar Miniserie zegt ook dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is dat de man met anderen zou hebben samengewerkt. Wel is het intussen duidelijk dat de Afghaan bewust vanuit Duitsland naar Amsterdam is gereisd.

Wilders heeft in een tweet al gereageerd. "Moslimterroristen haten onze manier van leven en onze vrijheden. Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S. Bijna wekelijks vinden in heel Europa dit soort gruwelijke steekpartijen plaats op onschuldige mensen", schrijft hij.

Moslimterroristen haten onze manier van leven en onze vrijheden. Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S. Bijna wekelijks vinden in heel Europa dit soort gruwelijke steekpartijen plaats op onschuldige mensen.



Ik zeg: #grenzendicht en #deislamiseren! https://t.co/nDnrq7FeCt Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Willekeurige slachtoffers

Bij de steekpartij in het Amsterdamse station zijn vrijdag twee Amerikanen zwaargewond geraakt. Volgens de politie waren het wellicht willekeurige slachtoffers. De verdachte is na zijn daad neergeschoten door de politie. Uit zijn eerste verklaringen bleek dat S. met een terroristisch motief handelde.

De verdachte had een Duitse verblijfsvergunning. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn had hij asiel aangevraagd in Duitsland, maar werd dat verzoek afgewezen. Jawed S. was echter in beroep gegaan tegen die beslissing. Die beroepsprocedure is nog altijd aan de gang.

Jawed S. stond bij de Duitse autoriteiten niet bekend als moslim-extremist.