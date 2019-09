Exclusief voor abonnees

Terreurslachtoffers Parijs en Brussel willen ook berechting van IS-leider Al-Baghdadi

Bruno Struys

13 september 2019

10u20

Bron: De Morgen

Vijf advocaten van slachtoffers van de aanslag in Parijs hebben een brief bezorgd aan de onderzoeksrechters met de vraag om IS-leider Abou Bakr al-Baghdadi te berechten op het terreurproces, als medeplichtige of opdrachtgever. ‘Goed idee’, zeggen de slachtoffers van 22 maart, die zich nu beraden met hun advocaten.