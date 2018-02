Terreurorganisatie Boko Haram slaat weer toe: 110 Nigeriaanse meisjes ontvoerd JM

25 februari 2018

19u08

Bron: ANP 35 In Nigeria werden 110 meisjes door de terreurorganisatie Boko Haram ontvoerd. Dat gebeurde nadat de terroristen maandag een school in de deelstaat Yobe binnenvielen. Het is de grootste terreuractie van de organisatie sinds 2014.

Na een aanval op een school in Nigeria door vermoedelijke leden van Boko Haram zijn 110 meisjes vermist. Dat meldde het ministerie van Informatie vandaag. Terreurgroep Boko Haram viel de school in de plaats Dapchi in de noordoostelijke deelstaat Yobe maandag aan.

De verdwijning van de studenten is een van de grootste van dergelijke incidenten sinds de jihadistische groep meer dan 270 schoolmeisjes uit de stad Chibok ontvoerde in 2014. Die zaak vestigde de aandacht van de hele wereld op de opstandelingen en leidde tot een spraakmakende sociale mediacampagne Bring Back Our Girls.

De regering van Yobe zei woensdag dat tientallen van de schoolmeisjes waren gered door het leger en feestvierden in de straten. Maar een dag later gaf het een verklaring uit waarin stond dat de meeste meisjes nog werden vermist.

Boko Haram heeft meer dan 20.000 mensen gedood en twee miljoen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten sinds een gewelddadige opstand die in 2009 begon.