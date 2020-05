Terreuronderzoek naar schietpartij op Amerikaanse militaire basis in Texas HAA KVE

21 mei 2020

15u46

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse politie is een onderzoek gestart naar een schietpartij op een militaire basis in Texas. De schutter kwam daarbij om het leven en een soldaat raakte lichtgewond. De FBI spreekt van “feiten van terroristische aard”.

Het incident gebeurde om 6.15 uur op de basis Corpus Christi in het zuiden van Texas. Een man vuurde er schoten af, en werd vervolgens doodgeschoten. De basis werd voor een paar uur afgesloten.

In december stierven drie Amerikaanse soldaten toen een lid van de Saoedische luchtmacht het vuur opende op een luchtmachtbasis in Florida. De schutter volgde er een opleiding. Volgens de Amerikaanse autoriteiten had hij banden met terreurbeweging al-Qaida.