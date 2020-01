Terreuronderzoek na vondst van springstof in oosten van Frankrijk kv

23 januari 2020

20u35

Bron: Belga 0 Het Franse antiterreurparket is na de vondst van springstof in het oosten van het land een onderzoek gestart. Dat zegt het parket vandaag.

Na de huiszoeking van een woning in de stad Épinal loopt een onderzoek wegens mogelijke terroristische bendevorming, net als productie en bezit van springstof voor terroristische doeleinden. Volgens verschillende bronnen pakte de politie ook een man op die bekendstond als een radicale islamist, samen met zijn vriendin.

Frankrijk heeft al een paar jaar af te rekenen met terreuraanslagen. Daarbij kwamen ruim 250 personen om.

De Franse politie pakte maandag nog zeven mannen op in de regio Bretagne op verdenking van terrorisme. De verdachten werden opgepakt in havenstad Brest en in het omliggende departement Finistère, omdat ze mogelijk deel uitmaken van een terroristische organisatie, berichten gerechtelijke bronnen. Ze zouden een aanslag gepland hebben. Onduidelijk is of er een concreet doel was. Ook de achtergrond van de mannen is niet bekend.