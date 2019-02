Terreurkoppel opgepakt in Duitsland, op verdenking van voorbereiden grote aanslag ADN

21 februari 2019

17u55

Bron: Belga 0 Een getrouwd koppel is deze ochtend door de Duitse politie gearresteerd bij een reeks huiszoekingen in het kader van terrorismebestrijding. Het paar, beiden 26 jaar oud, wordt ervan beschuldigd tot de kern van een terreurcel te behoren die een aanslag in Duitsland plande. Ook zouden ze hulp hebben verleend aan anderen die naar Syrië wilden om te vechten.

De politie viel binnen in onder meer het huis van het koppel in de stad Raunheim, in het westen van Duitsland. De politie zegt genoeg aanwijzingen te hebben dat de twee, en een tiental andere verdachten, een grote terroristische aanval aan het voorbereiden waren. De verdachten zijn tussen de 22 en 32 jaar oud en hebben de Duitse of Duits-Marokkaanse nationaliteit.

Ongeveer tweehonderd politieagenten namen deel aan de zoektocht naar de verdachten in vijftien woningen in de steden Biebesheim, Kerpen, Raunheim en Ruesselsheim. Ze namen daarbij tienduizenden euro's in beslag, maar ook papieren en digitale documenten.

De twee hoofdverdachten uit Raunheim namen in 2016 hun jonge kinderen mee naar Syrië in een poging zich aan te sluiten bij de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Ze reisden eerst naar Turkije en probeerden zo Syrië binnen te geraken. Ze werden toen echter gearresteerd en teruggebracht naar Duitsland.