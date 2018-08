Terreurincident in Londen: wagen rijdt in op Brits parlement, bestuurder gearresteerd IVI ADN

14 augustus 2018

08u59

Bron: ITV, Sky News, Metropolitan Police, Belga 188 Een man is deze ochtend vlak bij het Britse parlement met hoge snelheid ingereden op fietsers en tegen een veiligheidsbarrière tot stilstand gekomen. Drie mensen raakten gewond. Agenten konden de bestuurder ter plekke inrekenen. De autoriteiten beschouwen het incident als een terroristische daad, de 29-jarige automobilist is aangehouden op verdenking van terroristische activiteiten.

Volgens ooggetuigen reed de bestuurder aan hoge snelheid en ogenschijnlijk moedwillig in op de veiligheidsbarrières. De London Ambulance Service zegt dat het twee mensen ter plaatse heeft verzorgd en nadien naar het ziekenhuis heeft afgevoerd. Volgens de BBC hebben zij inmiddels het ziekenhuis verlaten. Ook een derde gewonde kreeg verzorging, maar moest niet naar het ziekenhuis.

Terreur

Agenten in de buurt konden de 29-jarige autobestuurder snel arresteren. De Britse minister van Veiligheid Ben Wallace meldt dat de verdachte een Brits staatsburger is die "oorspronkelijk uit een ander land afkomstig is". De man is aangehouden op verdenking van terroristische activiteiten.



"Aangezien sprake lijkt te zijn van opzet en gezien de methode en het feit dat dit een iconische locatie is, behandelen we dit als een terroristisch incident'', zei het hoofd van de Britse antiterreurdienst, Neil Basu. In de wagen van de twintiger zijn verder geen wapens gevonden. Basu zei verder dat de verdachte niet bekend is bij de veiligheidsdiensten en dat hij niet meewerkt aan zijn verhoor.

Beelden

Het incident gebeurde om 7.37 uur lokale tijd. Straten in de omgeving werden afgesloten voor het publiek, de politie kwam massaal ter plaatse. Ook het metrostation van Westminster is een tijdlang afgesloten geweest, maar is intussen weer toegankelijk. De BBC heeft beelden uitgezonden van het moment waarop de wagen inreed op de omheining.

Rooftop camera shows moment car crashes into barriers outside Parliamenthttps://t.co/CprbiGZgrg #Westminster pic.twitter.com/0noYclQNaR BBC Breaking News(@ BBCBreaking) link

Huiszoekingen

Inmiddels heeft de politie huiszoekingen verricht. De met het onderzoek belaste anti-terreurpolitie doorzocht in samenwerking met de lokale politie in de loop van de namiddag twee panden in Birmingham en één in Nottingham. Het bleek dat de gebruikte wagen maandagavond vanuit Birmingham in Londen was aangekomen. De man zou zelf ook uit de omgeving van Birmingham komen, meldden bronnen aan de BBC.

BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing the area. More updates to follow. pic.twitter.com/mnKUVI7Npn Good Morning Britain(@ GMB) link

Veiligheidsbarrières

Het Britse parlement is omgeven door veiligheidsbarrières uit staal en beton sinds een vergelijkbare aanslag in maart vorig jaar. Toen reed de 52-jarige Khalid Masood met een auto op Westminster Bridge in op voetgangers. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De dader stak ook een politieagent neer voor hij door de politie werd doodgeschoten. Het was de eerste van vijf terroristische aanvallen in het Verenigd Koninkrijk het afgelopen jaar.

De rest van de dag en avond worden er extra patrouilles ingezet in Engeland, Schotland en Wales.