Terreurgroep wreekt dood al-Baghdadi door gijzelaars te onthoofden in Nigeria HAA

27 december 2019

14u32

Bron: AFP, BBC 0 Terreurgroep IS in West-Afrika (ISWAP) heeft gisterenavond een video verspreid waarin getoond wordt hoe elf mannen, die christen zouden zijn, geëxecuteerd worden. De feiten zouden plaatsgevonden hebben in het noordoosten van Nigeria.

Volgens een gemaskerde man is de executie een wraakactie voor de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, die omkwam in oktober door een bomvest op te blazen tijdens een Amerikaanse operatie in Syrië. De 56 seconden durende video werd verspreid via Amaq, het propagandakanaal van IS. “Dit is een boodschap aan alle christenen ter wereld”, zegt de gemaskerde man.

ISWAP komt voort uit een breuk binnen terreurgroep Boko Haram. De jongste dagen is het aantal geweldfeiten van de jihadi’s in het noordoosten van Nigeria toegenomen. Zo zijn er zeven personen omgekomen op kerstavond bij een raid van Boko Haram tegen een christelijk dorp bij Chibok. Een jongere werd ontvoerd.



De identiteit van de slachtoffers die in de recente video worden gedood, is niet bekend. Tien worden onthoofd, een elfde slachtoffer wordt doodgeschoten. De mannen werden allen in de afgelopen weken gevangengenomen, aldus ISWAP. De moorden zouden in de noordoostelijke staat Borno zijn gepleegd.

Jihadi’s hebben in 10 jaar meer dan 36.000 personen om het leven gebracht in Nigeria, zo blijkt uit de jongste cijfers van de VN. Ook jaagden ze 2 miljoen burgers op de vlucht, wat voor een humanitaire crisis zorgde in de regio. Buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen worden eveneens geteisterd door de jihadi’s.