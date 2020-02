Terreurgroep IS "intact" ondanks dood van leider Baghdadi volgens onafhankelijk rapport KVDS

05 februari 2020

07u17

Bron: Belga 0 De terreurgroep Islamitische Staat (IS) is intact, ondanks de dood van leider Abu Bakr al-Baghdadi. Dat blijkt uit een rapport van een onafhankelijke Amerikaanse organisatie. Het waarschuwt dat het vertrek van de Amerikaanse troepen in Irak "waarschijnlijk" zal leiden tot een heropleving van de jihadistische groep.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op 27 oktober de dood van al-Baghdadi aan. Sinds hij zichzelf in 2014 had uitgeroepen tot 'kalief' van een gebied dat tot 7 miljoen inwoners telt en zich uitstrekte over Irak en Syrië, was Baghdadi de meest gezochte man ter wereld geworden.

Pentagon

Het overlijden van Baghdadi heeft echter geen impact gehad op de terreurgroep, meldt het kantoor van de inspecteur-generaal van het Pentagon, een onafhankelijke instantie die verantwoordelijk is voor interne onderzoeken.





Voor het rapport baseerde de inspecteur-generaal zich op informatie van de militaire inlichtingendienst van het ministerie van Defensie (DIA) en van het Amerikaanse centrale commando, US CENTCOM, dat verantwoordelijk is voor de Amerikaanse strijdkrachten in Irak en Syrië.

De inspecteur-generaal merkt op dat er nog samenhang is bij IS, met een commando- en controlestructuur die nog intact is en clandestiene stedelijke netwerken en opstandelingen in het grootste deel van Syrië. "Zowel CENTCOM als DIA concluderen dat de dood van Baghdadi niet tot de onmiddellijke vernietiging van IS heeft geleid", klinkt het.

Troepen

De Amerikaanse troepen hadden in Irak hun operaties tegen IS opgeschort na de Amerikaanse raid in Bagdad waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam. Hoewel het Iraakse parlement de VS oproept om hun troepen terug te trekken, weigert Washington dat te doen. Eind januari werden de operaties van de internationale coalitie onder leiding van de VS opnieuw opgestart.

Het is niet duidelijk wat de invloed van die korte pauze op IS heeft gehad, klinkt het in het rapport. Maar "zonder een Amerikaanse militaire aanwezigheid is een IS-heropleving waarschijnlijk".