Terreurgroep al-Shabaab valt hotel en kantorencomplex aan in Nairobi: "Minstens 15 doden"

16 januari 2019

02u59

Bron: AFP - ANP - Reuters - Twitter - Belga 3 De uit Somalië stammende terreurgroep al-Shabaab zit naar eigen zeggen achter een terroristische aanslag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Doelwit was een luxueus kantoor- en hotelcomplex aan de noordkant van het stadscentrum.

Het officiële dodencijfer staat op zes, maar Angelsaksische media media melden op basis van een medewerker van het mortuarium dat er minstens vijftien doden zijn gevallen. Hun lichamen werden al uit het hotel gehaald. Bij de doden zouden ook een Brit en een Amerikaan zijn. Ook zouden er zeker dertig gewonden zijn gevallen.

De Islamistische terreurgroep claimt bij de aanslag tientallen mensen te hebben omgebracht, bewijzen daarvoor gaf de organisatie echter niet, zo heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld.

De “gecoördineerde” aanslag tegen het hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is om 13.00 uur Belgische tijd begonnen. Volgens SkyNews was zes uur na de start van de aanval nog sporadisch geweervuur te horen. Er zijn tot nu toe zeker vijftien doden en zo'n dertig gewonden gevallen, berichtten Angelsaksische media.

Al-Shabaab daarentegen zette een bericht op de bevriende website Memo dat er 47 mensen zijn omgekomen. Bewijzen daarvoor gaf de organisatie niet en er is volgens de Britse openbare omroep niets dat de claim bevestigt. De Keniaanse politie moet nog steeds met een balans voor de dag komen, aldus de BBC.

Gisterenavond laat maakten de Keniaanse autoriteiten bekend dat ze de situatie onder controle hadden, maar toch zou er nadien nog geschoten zijn, aldus de BBC. Volgens de Britse zender werden dertig mensen voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

“Wij hebben alle gebouwen doorzocht die door deze gebeurtenissen waren getroffen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Fred Matiang’i. “De situatie is onder controle en het land is veilig. Terrorisme zal ons nooit verslaan”, zo citeerde de Britse openbare omroep de bewindsman.

Meerdere daders

De aanslag begon met een aanval op een bank en de ontploffing van drie bommen in voertuigen, aldus de commerciële Britse omroep Sky. Er was ook een kamikaze in de foyer van het DusitD2 hotel bij betrokken. Daar liep een reeks gasten “ernstige verwondingen” op. Het vijfsterrenhotel DusitD2 telt 101 kamers en ligt in de buitenwijk Westland.

Het is niet bekend om hoeveel daders het gaat, maar de meeste ooggetuigen spreken van meer dan zes. De Somalische islamitische terreurgroep al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In Kenia waren er de voorbije jaren al verschillende terreuraanvallen van al-Shabaab.

Keniaanse media melden verder dat de politie in een auto van de daders explosieven heeft ontdekt die niet zijn ontploft.

De politie meldde dat werd gereageerd met vuurwapens. Verschillende westerse ambassades zijn aan de Riverside Drive gevestigd. De Nederlandse ambassade bijvoorbeeld, ligt ongeveer een kilometer verderop.

Evacuatie

Tientallen studenten van een nabijgelegen universiteit zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Op beelden op sociale media is te zien hoe tientallen mensen het hotel en het complex uitlopen nadat er schoten weerklinken.



Een doodsbange hotelgast zei later nog steeds geweervuur te horen. Ron Ng’eno verschuilt zich in zijn hotelkamer voor de terroristen en roept op Twitter op om voor hem te bidden. In zijn meest recente tweet meldt hij dat de batterij van zijn telefoon stilaan leeg is.

Phone charge almost off, please pray Ron Ng'eno(@ ronald_ngeno) link

We are still in bathroom gunshots in building, please pray for us. Ron Ng'eno(@ ronald_ngeno) link

If I die I love the Lord and believe I will go to heaven please tell my family I love then I love you Caleb, Mark and Carol Ron Ng'eno(@ ronald_ngeno) link

Kenia heeft wel vaker te kampen met terreuraanslagen. Op 21 september 2013 kwamen 71 mensen om het leven bij een schietpartij in een winkelcentrum dat vooral door expats wordt bezocht.

Happening now at Riverside Drive @Ma3Route pic.twitter.com/iU6EIOtKLq Proud Kenyan(@ ProudlyKE254) link