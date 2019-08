Terreurgevangenen spelen schietgames in cel mvdb

21 augustus 2019

09u20

Bron: De Telegraaf 0 Gevangenen op de terroristenafdeling in het Nederlandse Vught (Noord-Brabant) konden schietgames spelen in hun eigen cel. Het gaat onder meer om Brothers in Arms - Earned in Blood, Halo 4 en Grand Theft Auto, bericht de krant De Telegraaf.

In de gevangenis zit een onbekend aantal terreurverdachten gedetineerd op de streng bewaakte afdeling. Tien games zijn inmiddels weggehaald, dat gebeurde nadat de krant signalen had ontvangen uit de gevangenis en vragen ging stellen.



Kort daarop voerde de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Nederlandse equivalent van het Belgische directoraat-generaal van het Gevangeniswezen, een inspectie uit. “Games waarin geweld voorkomt, achten wij niet wenselijk voor de doelgroep”, zegt een woordvoerder namens de Dienst Justitiële Inrichtingen. “Er is daarom nog eens gekeken naar de aanwezige spellen.” Eerder werden jihadistische boeken van de terreurafdeling verwijderd.



In mei verstoorden vijf terreurverdachten de officiële plechtigheid van de WOII-dodenherdenking. In de Tweede Wereldoorlog was op de locatie van de huidige inrichting een concentratiekamp gevestigd. De vijf schreeuwden vanuit de terreurafdeling minutenlang ‘Allahu Akbar’, wat leidde tot grote verontwaardiging. De vijf moesten als straf een week de isoleercel in. Op de terreurafdeling zit onder meer Mohammed Bouyeri opgesloten, de man die in 2004 regisseur Theo Van Gogh op straat doodstak.