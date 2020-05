Terreurexpert EU waarschuwt voor coronaterreur: "Ziekenhuizen mogelijk doelwit voor terroristen” KVE

15 mei 2020

08u53

Bron: AP, Die Zeit 43 De EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de Kerchove, waarschuwt voor een opflakkering van het terrorisme door het coronavirus. Hij stelt dat de pandemie door extremisten kan worden uitgebuit om aanslagen te plegen. “Aanvallen op medisch personeel en faciliteiten zouden als zeer doeltreffend kunnen worden beschouwd, omdat deze een enorme schok in de samenleving zouden teweegbrengen”, staat te lezen in een vertrouwelijke briefing aan de lidstaten die persbureau AP kon inkijken.

“De pandemie zal wellicht het moreel van terroristen opkrikken, de verspreiding van extremistisch gedachtegoed en samenzweringstheorieën bevorderen en de inspanningen van politie en leger in de strijd tegen terreur bemoeilijken”, schrijft de Belg in de analyse.

Volgens de Kerchove zijn verschillende terreurgroepen nu al bezig met desinformatiecampagnes en samenzweringstheorieën rond het coronavirus om hun aanhangers op te zwepen en gebruiken ze het virus als een vehikel om hun boodschap te verspreiden. Mogelijk is de gezondheidssector daarvan het doelwit.

Missouri

Onze landgenoot verwijst in het rapport onder meer naar een aanslagpoging op een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Missouri. De FBI schoot daar een witte racist of ‘white supremacist’ dood toen ze hem probeerde te arresteren omdat hij van plan was een ziekenhuis met coronapatiënten op te blazen.

Uit eerdere ervaringen is gebleken dat “terroristen en gewelddadige extremisten, die erop gericht zijn samenlevingen en regeringssystemen om te gooien door middel van geweld, grote crisissen proberen uit te buiten om hun doelstellingen te bereiken”. De Kerchove benadrukt dat terreurgroep Islamitische Staat is ontstaan ​​na de door de VS geleide invasie in Irak en vervolgens aan kracht heeft gewonnen tijdens de opstanden van de Arabische Lente.

Lockdown

Momenteel lijken de meeste extremisten de coronacrisis te gebruiken voor propagandadoeleinden, omdat ze willen profiteren van het feit dat mensen door de lockdown meer tijd online doorbrengen dan normaal.

In Europa besteden linkse extremisten “uitgebreide aandacht” aan de pandemie, geven ze de schuld aan de regeringen en “het kapitalistische systeem als geheel” en claimen ze dat politici de gezondheidszorg te weinig hebben gefinancierd, aldus de Kerchove in zijn analyse - die aan EU-lidstaten is verstrekt op 7 mei en ook wordt belicht door de Duitse krant Die Zeit. IS heeft “de aanhangers in het Westen aangemoedigd om te profiteren van de huidige crisis om aanslagen te plegen”, maar tot dusver is er geen sprake geweest van enig geweld, meldt hij.

Onzekerheden en grieven

“Om hun draagvlak te vergroten, gebruiken gewelddadige extremisten de onzekerheden, kwetsbaarheden en grieven van mensen, en creëren zo een eenvoudig verhaal dat alle problemen ‘verklaart’ door buitenstaanders de schuld te geven,” besluit de Kerchove.

Lees ook: Brusselse politie blijft waakzaam voor islamterreur in coronatijden