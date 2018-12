Terreurdreiging op luchthavens Parijs en Stuttgart: politie voert huiszoekingen uit SVM

21 december 2018

14u26

Bron: Belga 0 Er hebben verschillende huiszoekingen plaatsgevonden in de Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen. Die kaderen in de zoektocht naar de vermeende islamisten die de luchthaven van Stuttgart bespioneerd hebben.

Er worden vier mannen gezocht die ervan verdacht worden een aanslag voor te bereiden, maakten de Duitse autoriteiten bekend. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer had het over een aanhoudende terreurdreiging in Duitsland, maar waarschuwde ook voor paniekzaaierij. Waakzaam zijn is de beste preventie, klonk het.

Twee van de gezochte mannen zijn een vader en zoon uit Noordrijn-Westfalen. Ze werden vorige week opgemerkt door de Franse politie toen ze op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs foto's namen. Volgens het Duitse persagentschap viel ook hun Mercedes Sprinter (met een nummerplaat uit Aken; nvdr) op. De auto zou op naam staan van een salafistische man van Marokkaanse afkomst. Hij zou ook op de lijst van gevaarlijke individuen van de autoriteiten in Noordrijn-Westfalen staan. De man slaagde erin te vluchten voordat de Franse politie hem kon meenemen voor ondervraging.

Dicht bij detectiepoortjes

Volgens de publieke omroep SWR werd hetzelfde duo ook gespot op de luchthaven van Stuttgart, waar ze de procedures van de passagierscontrole in de gaten hielden. Ze konden aan de hand van video-opnames geïdentificeerd worden. Ze zouden dicht bij de detectiepoortjes gebleven zijn, zonder bagage en zonder de intentie om een vliegtuig te nemen.

De rechercheurs zouden de verdachten op het spoor zijn gekomen dankzij informatie van de Marokkaanse veiligheidsdiensten. Zij konden berichten onderscheppen waarin sprake is van een aanslag op een luchthaven in het Frans-Duitse grensgebied.