Terreurcel Barcelona wou aanslag plegen op voetbalstadion Camp Nou

01 augustus 2018

18u08

Bron: Belga 0 De aanslag in Barcelona op 17 augustus vorig jaar had nog bloediger kunnen aflopen indien de terroristen door een explosie tijdens de voorbereidingen niet gedwongen werden om hun plannen aan te passen. De terreurcel had oorspronkelijk Camp Nou, het voetbalstadion van FV Barcelona, op het oog, en wel de wedstrijd op 20 augustus tegen Betis Sevilla. Dat bericht de Catalaanse televisie onder aanhaling van politiebronnen.

Op de mobiele telefoon van één van de verdachten trof de politie onder andere foto's van Camp Nou en omgeving aan. Ook werd ontdekt dat de man in de weken daarvoor tientallen zoekopdrachten op internet uitvoerde om meer te weten te komen over de toegangen en veiligheidsvoorzieningen in het stadion.

Dat de aanslag zou plaatsvinden op 20 augustus, maakten de speurders op uit aanwijzingen dat het vermoedelijke brein achter de aanslagen, imam Abdelbaki Es Sattydie uit het stadje Ripoll, voorbereidingen trof om de aanslag op te eisen op die speeldag. Daarnaast zouden ze ook de beroemde Sagrada Familia en een aantal nachtclubs in het vizier hebben genomen.

Zestien doden

Eerder werd al vermoed dat de terroristen hun plannen helemaal moesten omgooien door een explosie in een safehouse in Alcanar. Daar had de terreurcel onder andere 120 gasflessen en 500 liter aceton opgeslagen. Bij de explosie kwam ook de imam om het leven. Daarop besloten ze met een bestelwagen in te rijden op de mensenmassa op de Ramblas. Zestien mensen overleefden de aanslag op 17 augustus niet.

Messi en co speelden die zondag tegen Betis met aangepaste shirts, ter herdenking van de slachtoffers.