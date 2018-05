Terreur-gerelateerde arrestaties in stad waar Rode Duivels volgende maand Engeland treffen op WK in Rusland IB

25 mei 2018

01u01

Bron: The Sun, East to West 0 In de stad waar de Rode Duivels volgende maand tegen Engeland spelen op het WK in Rusland, heeft de Russische politie acht mannen gearresteerd die verdacht worden banden te hebben met de aan IS gelinkte terreurorganisatie Jama’at al-Tawhid wal, die verboden is in Rusland.

Videobeelden van de arrestaties tonen hoe gewapende Russische agenten verschillende flats binnenstormen in Kaliningrad aan de Baltische Zee.

Twee van de verdachten zouden via sociale media contacten hebben gehad met “leden van illegale groepen die in Syrië actief zijn”, aldus de Russische binnenlandse veiligheidsdiensten. “Tijdens een speciale operatie zijn acht verdachten afkomstig uit ex-Sovjetrepublieken in Centraal-Azië opgepakt”, klinkt het in een verklaring.

Ronselaars

De opgepakte mannen worden ervan verdacht lid te zijn van de aan IS gelinkte terreurorganisatie Jama’at al-Tawhid wal, die verboden is in Rusland. De verdachten worden ervan beschuldigd mensen te hebben geronseld voor de jihadistische groepering.

Tijdens de arrestatie werden verschillende appartementen in Kaliningrad doorzocht, waarna de bewoners met handboeien aan werden afgevoerd door een politiebusje. De computers, mobiele devices, bankkaarten en het in de flat aanwezige propogandamateriaal zijn in beslag genomen door de politie.

Volgens de Russische binnenlandse veiligheidsdiensten hielden de verdachten actief contact met een buitenlander die in 2016 naar Syrië getrokken was om voor internationale terreurorganisaties te gaan vechten.

Exclave

Op 28 juni spelen de Rode Duivels tegen Engeland in de meest westelijke Russische stad, die gelegen is in de oblast (provincie, IB) Kaliningrad, een Russische exclave die volledig omringd wordt door Polen en Litouwen.

Kaliningrad is het voormalige Koningsbergen, een stad in het toenmalige Oost-Pruisen die tot na de Tweede Wereldoorlog tot Duitsland behoorde. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd dit gebied een exclave van Rusland.