Terminale zakenman organiseert 'eindelevensparty' voor 1.000 gasten Joeri Vlemings

17u03

Bron: BBC 2 EPA De Japanse zakenman Satoru Anzaki bedacht een originele manier om definitief afscheid te nemen van iedereen die hem lief is. Anzaki is 80 en lijdt aan een ongeneeslijke kanker. Hij besloot om een 'eindelevensparty' te houden voor maar liefst duizend gasten.

Anzaki stond vroeger aan het hoofd van Komatsu, een grote producent van bouwmachines, die voor de Europese import vanuit ons land, in Vilvoorde, opereert.

In oktober kreeg Anzaki te horen dat hij galblaaskanker had. Te ver gevorderd en ongeneeslijk, maar hij bleef niet bij de pakken zitten. Anzaki koos er bewust voor om zijn ziekte niet te laten behandelen met chemotherapie, wegens de vervelende nevenwerkingen. Liever organiseerde hij een stevige party in een hotel in Tokio, voor vrienden, familie, personeel, oude klasgenoten en zakenrelaties. "Om alles te halen uit de levenskwaliteit in de laatste tijd die mij nog rest", gaf hij als verklaring. Hij kondigde het nieuws over de kanker én de festiviteiten samen aan met een advertentie in de krant Nikkei op 20 november. Zijn merkwaardige plan ging viraal.

Gisteren was het dan zover. Na het feestje zei hij: "Ik heb erg van mijn leven genoten. Moedeloosheid ligt niet in mijn aard. Ik ben voldaan, nu ik 'dank je' heb kunnen zeggen aan de mensen die ik in mijn leven heb ontmoet."