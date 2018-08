Terminale man wil met gezin tussen dolfijnen zwemmen maar krijgt geen reisverzekering. Hij vertrekt toch. Het gaat fout KVDS

09u07 9 Een terminaal zieke man uit het Australische Perth zit vast op het eiland Bali nadat een trip die hij met zijn gezin maakte om een van zijn laatste wensen te vervullen, compleet foutging. Duncan Turner (46), zijn vrouw Michelle en hun dochtertje Amelie (5) wilden samen tussen de dolfijnen zwemmen in Singapore, maar konden geen reisverzekering krijgen omdat de man zo ziek was. De familie besloot het er toch op te wagen, maar op de terugreis ging het mis.

Op de crowdfundingsite GoFundMe doen vrienden van het koppel het verhaal, in de hoop dat er financiële hulp komt voor het gezin. Met resultaat, want er werd in 2 dagen tijd al 15.000 euro ingezameld en dat is een pak meer dan het vooropgestelde streefdoel van 3.200 euro.

Val

De gezondheidsproblemen van Duncan begonnen een jaar geleden, nadat hij een vreselijke val maakte van een trap. De man kreeg een bloedklonter in zijn hersenen, die leidde tot verscheidene beroertes. Als gevolg daarvan raakte hij helemaal verlamd en kon hij niet meer spreken.





“Hij vocht maandenland als een leeuw om weer te kunnen praten en stappen, maar er bleek permanente schade te zijn”, aldus Lynette, een vriendin van het gezin. “Meer nog, de dokters zeiden dat zijn gezondheid zo slecht was dat hij nog maar enkele maanden te leven had. Michelle besloot daarop dat ze in die laatste maanden nog zo veel mogelijk mooie herinneringen zouden proberen te maken. In de eerste plaats voor hun dochter Amelie.”

Omdat Amelie een echte waterrat is en een obsessie heeft voor dolfijnen, bedacht Michelle het idee om met het hele gezin samen tussen de dolfijnen te gaan zwemmen. Ze probeerde dat eerst in eigen land geregeld te krijgen, want door de slechte gezondheidstoestand van Duncan – hij moest dit jaar alleen al 5 keer in het ziekenhuis opgenomen worden – lukte het niet om een reisverzekering af te sluiten. Maar ze stootte al snel op onoverkoombare problemen.

Sea World

Zo moeten kinderen om met dolfijnen te zwemmen in Sea World een bepaalde lengte hebben. En omdat Amelie prematuur geboren werd en erg klein is voor haar leeftijd – ze is als 5-jarige maar even groot als een gemiddelde 2-jarige – kwam ze niet in aanmerking. En ook op andere plaatsen waren er hindernissen die maakten dat het in Australië niet realiseerbaar was.

Na wat opzoekwerk ontdekte Michelle dat het in Singapore – dat op 5 uur vliegen ligt van Perth – wél kon. En ze besloten het erop te wagen. De ervaring bleek alles wat ze ervan hadden gehoopt en ze deelden een heleboel foto’s die ze namen met de dieren. (lees hieronder verder)

Maar hun geluk keerde en Duncan maakte opnieuw een val. Daarbij verwondde hij zijn knie. “Zijn al gehavende lichaam moest nu nog harder werken om de schade te herstellen”, aldus Lynette. “Hij had veel pijn en moest de rest van de trip noodgedwongen in een rolstoel doorbrengen.”

Tussenvlucht

En het werd nog erger op weg naar huis. Op de tussenvlucht richting Bali ging de gezondheid van de man plots erg achteruit en de crew liet niet toe dat hij de aansluitende vlucht naar huis nam. In de plaats werd hij met een ambulance naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht op het Indonesische eiland. Daar kreeg hij een levensreddende bloedtransfusie. (lees hieronder verder)

Maar de medische rekeningen liepen al snel hoog op. Tot meer dan 6.000 euro. “Duncan betaalt 1.500 euro per dag voor zijn kamer en zijn verblijf op de spoedafdeling kostte meer dan 800 euro”, aldus Lynette. “En dan weten we nog niet hoeveel de bloedtransfusie zal bedragen. Het was het einde van hun trip en hun kredietkaarten zitten intussen aan hun limiet. Tegen het advies van de artsen in, verlieten ze intussen het ziekenhuis. Omdat ze het gewoon niet meer konden betalen. Duncan wacht nu in een hotel in Bali tot hij de toestemming krijgt om verder naar huis te vliegen.”

Risico

De vrouw geeft toe dat het koppel op de hoogte was van het risico, maar vraagt toch begrip. “Wat zou jij gedaan hebben? Wat zou er op jouw bucketlist staan als je wist dat je nog maar enkele maanden te leven hebt? Ik kan je verzekeren dat ze nu wensen dat ze het anders hadden aangepakt. En het is extra frustrerend omdat ze nog maar een paar uur vliegen van huis vastzitten.”