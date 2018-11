Terminale man stapt naar Brits Hooggerechtshof “om te vermijden dat hij zelf beademing moet afzetten om te kunnen sterven” KVDS

23 november 2018

10u36

Bron: The Guardian, The Mirror 0 Het Britse Hooggerechtshof buigt zich over de vraag van een terminaal zieke man om “waardig te mogen sterven”. Noel Conway (68) lijdt aan een zenuwziekte waardoor hij steeds verder aftakelt en wil graag euthanasie. Maar dat is bij wet verboden in Groot-Brittannië.

De gepensioneerde docent uit Shrewsbury bij Birmingham kreeg zijn diagnose 3 jaar geleden en heeft nog maar enkele maanden te leven. 23 uur per dag heeft hij een beademingsmachine nodig en hij kan alleen nog zijn rechterhand, nek en hoofd bewegen.

Rechten van de Mens

De man wil zelf mogen kiezen wanneer en op welke manier hij sterft, maar dat stelt een probleem aangezien euthanasie verboden is in Groot-Brittannië. Volgens Conway is het verbod op begeleid sterven echter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.





Omdat hij in beroep geen gehoor vond met zijn aanklacht – de rechtbank vond dat het een zaak was voor het parlement – wendde hij zich nu tot het Hooggerechtshof “om te vermijden dat hij zelf zijn beademing zou moeten afzetten om te kunnen sterven”. “Het zou uren of zelfs dagen kunnen duren vooraleer hij dood is”, aldus zijn advocaat Lord Pannick QC, “en het zou een gevoel veroorzaken alsof hij aan het verdrinken is. Dat zou geen waardig einde zijn.”

“Ik wil een vredige dood”, aldus de man, die het proces via livestream volgt omdat hij te ziek is om nog naar het gerechtsgebouw in Londen te gaan. “Ik moet nu kiezen tussen opties die allemaal onaanvaardbaar zijn om mijn leven te beëindigen en dat is barbaars.”

Mentale capaciteit

Hij wil medische begeleiding om te sterven als hij nog minder dan 6 maanden te leven heeft, hij nog altijd de mentale capaciteit heeft om de beslissing te nemen en de beslissing “vrijwillig, duidelijk en geïnformeerd” kan nemen. “De overheid moet respect hebben voor de autonomie en de waardigheid van de mens. Paul Lamb, een bouwvakker die al 30 jaar verlamd is na een ongeval, wil zich bij de klacht aansluiten”, aldus nog zijn advocaat.

Tegenstanders vinden echter dat de bestaande procedure correct gevolgd is en dat er “heel wat vooruitgang gemaakt is op het vlak van palliatieve zorg”, dixit advocaat James Eadie QC van het ministerie van Justitie. “Hoe lang het ook zou duren eer meneer Conway gestorven is nadat zijn ventilatie verwijderd is, zijn dood zou effectiever en humaner gemanaged kunnen worden dan in het verleden.” (lees hieronder verder)

Conway is niet akkoord. “Ik zal blijven vechten voor mezelf en alle andere terminaal zieke mensen die het recht willen om vredig te sterven, met waardigheid en op hun eigen voorwaarden.”

Momenteel is Zwitserland de plaats waar zieke Britten (die over voldoende kapitaal beschikken) heen gaan om onder begeleiding uit het leven te stappen.