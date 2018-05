Terminale Diana (36) sterft elf weken na bevalling van Brooklyn: "Ze kuste haar baby, dan mama, seconden later was ze weg" Joeri Vlemings

28 mei 2018

09u34

Bron: nzherald.co.nz 0 Diana Sevealii beviel op 2 maart van dochtertje Brooklyn. Het meisje werd geboren met hartproblemen. Maar ook mama Diana zelf kreeg vijf weken na de bevalling een vreselijke diagnose: terminale baarmoederhalskanker. Toen Diana heenging, was haar babydochtertje erbij. Dat was haar uitdrukkelijke wens. Hartverscheurend.

Diana Sevealii kuste haar Brooklyn nog drie keer op de wang, voor ze vorige zondag in het Nieuw-Zeelandse Wellington om 19u30 lokale tijd stierf. Vrijdag werd ze begraven.

"Ze is vredig heengegaan", zegt haar broer Benna aan nzherald.co.nz. "We waren er allemaal bij in de kamer. Ze begon moeilijk te ademen en we haalden Brooklyn erbij. Ze kuste de baby, dan mama. Seconden later gleed ze weg en dat was dan dat. Ze blies haar laatste adem uit." Tot die laatste zondag had ze nog plezier gemaakt met haar broers en zus.

Maar zeven weken geleden was het keiharde verdict voor de kersverse mama gevallen. Baarmoederhalskanker, helemaal uitgezaaid, nog maar "enkele weken te leven". En dat terwijl ook haar baby'tje met ernstige gezondheidsproblemen kampte. Brooklyn werd op 2 maart geboren met de aandoening Tetralogie van Fallot, een levensbedreigende hartafwijking die vaker voorkomt bij premature baby's.

Openhartoperatie

Het schrijnende verhaal van moeder en kind kwam in april voor het eerst in de pers. Er werd sindsdien meer dan 26.000 euro ingezameld voor Brooklyn, waar de familie heel dankbaar voor is.

Brooklyn werd in april drie uur lang aan het hart geopereerd. Volgende maand zou ze een openhartoperatie moeten ondergaan. Daarvoor moet ze eerst voldoende gegroeid en aangesterkt zijn. Na de chirurgische ingreep zal Brooklyn overgevlogen worden naar New York, waar Diana's oudere zus Moira en haar echtgenoot Evan voor het babymeisje zullen zorgen.