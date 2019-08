Terminal in München ontruimd wegens veiligheidsincident AW

27 augustus 2019

10u49

Bron: Belga 0 De politie heeft een deel van de luchthaven van München ontruimd nadat een persoon een veiligheidscontrole was gepasseerd zonder de nodige screening. Alle passagiers van terminal 2 moesten terug door de veiligheidscontrole. Ook delen van terminal 1 werden gesloten omwille van de veiligheid.

De persoon die de veiligheidscontrole ontweek, zou de terminal zijn binnengekomen via een nooduitgang, zegt de politie. Onderzocht wordt nu waar hij daarna is geweest. Afhankelijk van dat onderzoek, wordt bepaald wanneer de terminals weer helemaal opengaan. Onduidelijk is nog hoeveel vluchten vertraagd of geannuleerd zijn. De luchthaven raadt passagiers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.



Dit soort incidenten komt vaker voor op de Duitse luchthaven. Vorig jaar veroorzaakte een 40-jarige vrouw een miljoenenschade door ongecontroleerd door een nooddeur te gaan. De luchthaven schrapte 330 vluchten waar 31.000 passagiers last van hadden.