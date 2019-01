Terdoodveroordeelde wiens executie tweemaal werd uitgesteld, stapt uit het leven mvdb

06 januari 2019

23u12

Bron: AP 0 Een tot de doodstraf veroordeelde tweevoudig moordenaar is zaterdag in zijn cel in de Amerikaanse staat Nevada zelf uit het leven gestapt. Scott Raymond Dozier (48) kreeg eerder tot tweemaal toe te horen dat zijn executie was uitgesteld.

De terdoodveroordeelde had herhaaldelijk verklaard dat de terechtstelling via dodelijke injectie zo snel mogelijk moest plaatsvinden. De man wilde sterven in plaats van de rest van zijn leven in de gevangenis door te brengen. De man zou door ophanging om het leven zijn gekomen. Hij probeerde de afgelopen maanden al eerder zich van het leven te beroven, luidt het in de Amerikaanse media, bronnen in de strafinrichting citerend.

Een woordvoerster van de gevangenis in de plaats Ely, 400 kilometer ten noorden van Las Vegas, bevestigt het overlijden. Doziers advocaat heeft vooralsnog niet gereageerd. De man kreeg in 2005 levenslang voor de moord op een drugsdealer in Phoenix (Arizona) in 2002. De tuinarchitect van opleiding kreeg twee jaar later in Nevada de doodstraf wegens de moord op een andere dealer in Las Vegas, eveneens in 2002. De veertiger sneed dit lichaam na de moord aan stukken.

De eerste executie sinds twaalf jaar in Nevada werd tot tweemaal toe tegengehouden door een rechter. Deze stelde zich vragen bij de samenstelling van de medicatie die gebruikt wordt voor de dodelijke injectie. De cocktail wordt als “experimenteel” en “gevaarlijk” beschouwd. Twee van de medicijnen werden nog nooit gebruikt bij een executie, luidde de kritiek in de zomer van 2018. De rechter verbood hierop de executie, maar dat vonnis werd herroepen door het hooggerechtshof van Nevada. Het zal Dozier worst wezen, hij gaf altijd aan dat het doodvonnis zo snel als mogelijk moest worden uitgevoerd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

