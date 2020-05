Terdoodveroordeelde sterft aan corona mvdb bron: AP

02 mei 2020

23u21 0 Een terdoodveroordeelde gedetineerde is donderdag in Arizona gestorven aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Alfonso Salazar (56) overleed in het ziekenhuis waar hij op 21 april naar toe was gebracht, nadat hij eerst was verzorgd in de ziekenboeg van de gevangenis.

De vijftiger vermoordde in 1986 samen met een medeplichtige een 83-jarige vrouw na te hebben ingebroken in haar woning. Hij kreeg twee jaar later de doodstraf.

De man zat sindsdien vast in de gevangenis van Florence, een bajes met een capaciteit voor bijna 4.000 gedetineerden op ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten van Phoenix. De penitentiaire instelling telt 35 besmettingen, en is daarmee veruit de zwaarst getroffen corona-gevangenis in Arizona. In heel de staat zijn tot nu toe vijftig besmettingen in gevangenissen gerapporteerd. Los van Salazar stierven tot nu twee gevangenen aan Covid-19 in de ‘Grand Canyon State’.

De besmette gevangenen in Florence zijn in isolatie geplaatst. Ze klagen over de slechte leefomstandigheden in een aftands gebouw waar kakkerlakken welig tieren, luidt het in lokale media. Volgens de advocaat van Salazar heeft de gevangenisdirectie getalmd met het nemen van voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus.