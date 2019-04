Terdoodveroordeelde riskeert toch injectie ondanks zeldzame ziekte: “Want recht op pijnloze dood is niet gegarandeerd” kg

01 april 2019

21u33

Terdoodveroordeelden hebben volgens het Amerikaanse rechtssysteem geen wettelijk recht op een pijnloze dood. Dat was vandaag het oordeel van het Hooggerechtshof, in een zaak van een terdoodveroordeelde met een zeldzame ziekte. De man zei dat hij een extra pijnlijke dood zou sterven door zijn aandoening.

Het advies werd goedgekeurd door een conservatieve meerderheid van 5 tegen 4 rechters. Het betekent dat het grondwettelijke verbod op "wrede en ongebruikelijke" strafmethodes nog altijd doodstraffen verbiedt die vergelijkbaar zijn met marteling, maar "de gevangene geen pijnloze dood garandeert". “Dat is een luxe die voor veel mensen niet gegarandeerd is, inclusief de meeste slachtoffers van de zwaarste misdrijven”, merkte een rechter op.



De meerderheidsbeslissing merkte op dat bijvoorbeeld opknoping een legale vorm van de doodstraf is, terwijl dat niet pijnloos is.

Extra pijn

Russell Bucklew, die al ruim twintig jaar in de dodencel zit voor het kidnappen en verkrachten van zijn ex-vriendin en het doden van de man die haar een schuilplaats bood, staat een dodelijke injectie te wachten in Missouri. Hij had beroep aangetekend tegen het gebruik van deze methode.



Bucklew had daarbij beargumenteerd dat de injectie bij hem extra pijn zou veroorzaken omdat hij misvormde bloedvaten heeft. Hij zei dat de injectie zou inwerken op zijn tumoren, waardoor hij meer zou lijden.



Hij vroeg om te worden gedood met stikstofgas, maar de rechtbank zei dat deze methode in geen enkele staat gebruikt wordt. Neil Gorsuch, de rechter die het advies schreef, zei ook dat het niet duidelijk is of deze methode überhaupt minder pijnlijk is.