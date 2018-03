Terdoodveroordeelde ontloopt zijn executie door zeldzame ziekte David van der Heeden & TTR

21 maart 2018

14u48

Bron: AD.nl 0 Met nog slechts een paar uur te gaan, heeft het hooggerechtshof van Kansas de executie van de 49-jarige moordenaar en verkrachter Russell Bucklew gisteren tegengehouden. De reden dat Bucklew voorlopig de dans ontspringt, is een zeldzame aandoening die van zijn terechtstelling een gruwelijke vertoning kan maken.

Russell 'Rusty' Bucklew, die in 1996 in Missouri een liefdesrivaal doodschoot en vervolgens zijn ex-vriendin ontvoerde en verkrachtte, zou volgens plan gisteravond sterven. Een dodelijke injectie zou een einde aan zijn leven maken, maar zijn advocaten claimen dat die aanpak Bucklew een uiterst pijnlijk einde zou bezorgen.

De ter dood veroordeelde Amerikaan heeft met bloed gevulde tumoren in zijn hoofd, die Bucklew tijdens de executie "ongrondwettelijke pijn en lijden" kunnen bezorgen. Volgens Bucklews advocaten verzwakken de tumoren de aderen in het hoofd, de keel en de lippen. "Die uiterst zwakke tumoren scheuren en bloeden snel", luidde het verweer.

Stikken in eigen bloed

"Zodra hij tijdens de executie last krijgt met ademen, zal de tumor in zijn keel waarschijnlijk knappen, waardoor hij stikt in zijn eigen bloed", vertelden de advocaten. Een bezwaar dat hun cliënt in 2014 ook al van een voortijdig einde afhield. Met minder dan een uur op de klok werd toen de voltrekking van het vonnis afgeblazen en ook nu durfden vijf van de negen rechters het niet aan.

"De terechtstelling van Bucklew zal hoogstwaarschijnlijk gruwelijk en pijnlijk zijn", aldus het hof. "De pijn zal veel groter zijn dan bij een normale executie met een dodelijke injectie." Het doorzetten van de voltrekking van de doodstraf zou Bucklews grondwettelijke recht, dat hem beschermt tegen een wrede en onmenselijke straf, hebben geschonden.

Voor er überhaupt een nieuwe terechtstellingsdatum wordt bepaald, zal eerst onderzoek worden gedaan naar Bucklews aandoening. Het Openbaar Ministerie meent dat Bucklew zijn beweringen niet waar kan maken, maar diens advocaten zijn tevreden met de beslissing van het hof. "We zijn opgelucht en kijken ernaar uit om verder te werken met Rusty", zegt Cheryl Pilate aan de Kansas City Star.

