Terdoodveroordeelde kiest op laatste moment voor elektrische stoel uit angst voor dodelijke injectie



AW

15 augustus 2019

20u17 0 Een Philadelphia cheesesteak met frietjes als laatste maaltijd én de elektrische stoel: dat zijn de laatste wensen van terdoodveroordeelde Stephen Michael West (56). Enkele dagen voor zijn dood zei de Amerikaan dat hij de stoel boven een dodelijke injectie verkoos.

De 56-jarige Stephen Michael West werd ter dood veroordeeld nadat hij een moeder en haar tienerdochter vermoordde. In afwachting van zijn doodstraf werd hij opgesloten in de gevangenis van Tennessee.



Toen het eenmaal zover was, en West zijn doodstraf in de ogen keek, liet hij zijn bewakers weten dat hij liever ter dood gebracht werd met “Old Smokey”- zoals de gevangen van Tennessee de elektrische stoel noemen. West vreesde dat een dodelijke injectie een pijnlijkere dood zou betekenen. Daarmee is hij al de derde terdoodveroordeelde op minder dan een jaar tijd, die de elektrische stoel boven een injectie verkoos.



Nochtans is de dodelijke injectie de manier waarop terdoodveroordeelden tegenwoordig gestraft worden. Maar gevangenen die voor januari 1999 veroordeeld werden, mogen per uitzondering voor de elektrische stoel kiezen.



West verbleef meer dan dertig jaar in de gevangenis. Hij vermoordde Wanda Romines (51) en haar dochter Sheila Romines (15) in 1986 op gruwelijke wijze. Het tienermeisje werd verkracht en vervolgens 17 keer in haar buik gestoken.