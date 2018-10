Terdoodveroordeelde grapt "sorry voor de vertraging" net voor executie mvdb

30 oktober 2018

12u48

Bron: Reuters - New York Post 0 De 56-jarige Rodney Berget is maandagavond (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse staat South Dakota geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Hij kreeg de doodstraf nadat hij bij een mislukte uitbraak uit een gevangenis zeven jaar geleden cipier Ronald Johnson vermoordde. Het is de eerste doodstraf sinds 2012 die wordt voltrokken in deze staat.

De executie van Berget is omstreden. De man zou een grote geestelijke achterstand hebben. Volgens een uitspraak van de Supreme Court mogen veroordeelden met deze conditie niet worden geëxecuteerd. Berget voldeed volgens zijn advocaat aan deze criteria.



In zijn jeugd deed hij mee aan de Special Olympics, de Olympische spelen voor mensen met een geestelijk handicap. Een brief van de Special Olympics om het vonnis niet te voltrekken, en een ultieme aanvraag bij het Supreme Court haalden niets uit. De executie stond gepland voor maandagmiddag, maar werd door de juridische aanvraag met enkele uren uitgesteld. In zijn laatste woorden refereerde Berget gekscherend naar het uitstel met de woorden: “sorry voor de vertraging, ik zat vast in het verkeer.”

Volgens zijn advocaat maakte hij een kalme indruk en bedankte hij verschillende mensen voor hun steun. Met zijn linkerhand maakte hij een vredesteken. Het was de vierde executie van South Dakota sinds de staat in 1979 de doodstraf weer invoerde.