Terdoodveroordeelde boeddhist ontsnapt (eventjes) aan de dood dankzij zijn geloof

29 maart 2019

12u08

Bron: Washington Post, NYT 0 In de Amerikaanse staat Texas is de terdoodveroordeelde Patrick Murphy afgelopen nacht op het nippertje aan de dood ontsnapt, dankzij zijn geloof. Murphy vroeg om een spirituele begeleider die hem kon bijstaan in de executiekamer, maar kreeg die niet. Nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat het om een discriminerend besluit ging, werd de executie uitgesteld.

Bij het uitvoeren va de doodstraf kunnen gelovigen beroep doen op de steun van een geestelijke leider, denk aan een imam, priester of in het geval van Patrick Murphy: een boeddhist.



Murphy bracht intussen al meer dan achttien jaar door in de cel. Ongeveer tien jaar geleden bekeerde hij zich tot het boeddhisme. En Hui-Yong Shih begeleidt hem daarbij. Volgens zijn geloof moet Murphy zich focussen op de boeddha wanneer hij sterft, anders kan hij het ‘reine land’ niet betreden. Enkel de aanwezigheid van Hui-Yong Shih zou dat mogelijk maken, zo meldde de advocaat van Murphy.

Daarop antwoordde de gevangenis in Texas dat er enkel ervaren gevangenismedewerkers worden toegelaten in de executiekamer. De “spirituele begeleider” van Murphy zou “omwille van veiligheidsredenen” enkel kunnen toekijken vanuit de kijkzaal, naast de executiekamer. “Een ongetrainde bezoeker kan irrationeel reageren, flauwvallen en domme dingen doen”, aldus de gevangenisdirecteur in Texas. Daarop ging Murphy’s advocaat in beroep.

Discriminatie

Slimme keuze, want het Amerikaanse Hooggerechtshof gaf hen gelijk. “Discriminatie” schreef Brett Kavanaugh, rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. “Terdoodveroordeelden met het christelijke of islamitische geloof krijgen wel bijstand van een gelovige”, aldus de rechter in zijn bevel om de dood van Murphy uit te stellen. “Maar aanhangers van andere religies mogen hun spirituele begeleider enkel laten plaatsnemen in de kijkzaal. Dat is discriminatie”, besluit Kavanaugh.

En zo werd de executie van Patrick Murphy uitgesteld, met dank aan rechter Kavanaugh, het Amerikaanse Hooggerechtshof én het boeddhisme.

Gelijkaardige zaak

Een maand geleden gebeurde overigens (bijna) hetzelfde met Domineque Ray, een moslim die in 1999 een 15-jarig meisje vermoordde. Hij vroeg om de aanwezigheid van een imam, ook zijn aanvraag werd geweigerd door de gevangenis van Alabama. Daarop spande hij een zaak aan tegen discriminatie maar verloor omdat hij “te laat beroep aantekende”. De man werd geëxecuteerd, zonder bijstand.

Texas 7

Patrick Murphy was een lid van de dievenbende ‘Texas 7’. Ze vonden elkaar in de gevangenis en ontsnapten samen in het jaar 2000 waarna ze verschillende diefstallen pleegden. Enkele dagen na hun ontsnapping, op kerstnacht, werden ze in het holst van de nacht betrapt door Aubrey Hawkins, een 29-jarige agent. De dieven probeerden alsnog te ontsnappen waarop ze Hawkins met elf kogels doodden.

De zeven leden van de ‘Texas 7’ werden een maand later gevonden en gearresteerd in Colorado. Één lid pleegde zelfmoord, de zes andere werden opgepakt. Het verdict? De doodstraf voor alle zes de leden. Vier mannen werden reeds geëxecuteerd. Murphy zou de vijfde in rij zijn.