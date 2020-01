Ter dood veroordeelde wil geen injectie wegens te smalle aderen: “Liever voor pijnloos vuurpeloton” Tom Tates

13 januari 2020

11u36

Bron: AD 3 Een ter dood veroordeelde Amerikaanse crimineel heeft justitie in de staat Georgia aangeklaagd omdat hij niet met injecties om het leven wil worden gebracht maar door een vuurpeloton wil worden geëxecuteerd. Volgens Michael Wade Nance, die sinds 2002 vastzit voor de brute moord op landgenoot Gabor Balogh (43), zijn zijn aderen te smal en zal een dood met ingespoten chemicaliën een “onverantwoord langdurige en ondraaglijk pijnlijke kwestie” worden.

Michael Wade Nance beroofde in 1993 een bank. Toen hij op de vlucht sloeg, hield hij een auto met daarin Balogh aan. Die weigerde zijn voertuig af te staan: een beslissing die hij met de dood moest bekopen. De overvaller vermoordde de automobilist en werd later aangehouden. Nu zijn einde nadert, probeert Nance zijn doodvonnis te vertragen door aan de sturen op de mogelijkheid van een vuurpeloton. Probleem is echter dat die manier van doden al sinds 1925 niet meer wordt gebruikt in de staat Georgia. In dat jaar deed de elektrische stoel zijn intrede die later werd vervangen door intraveneuse injecties met medicijnen.

Volgens Nance zijn de bloedvaten in zijn lijf supersmal geworden door een middel dat hij al jaren gebruikt tegen chronische rugpijn. Hij vreest dat de in de gevangenis geïnjecteerde vloeistoffen niet in zijn aderen terecht zullen komen maar in het omliggende weefsel belanden. Als dat gebeurt, zo staat in de aanklacht, kan het in het ergste geval erg lang gaan duren voor hij zijn laatste adem uitblaast. Wreed, vindt hij, zo'n trage executie. Dus dan maar het vuurpeloton. “Dat is supersnel en niet pijnlijk.”

Uniek verzoek

Justitie in de staat Georgia noemt de zaak van Nance ‘een uniek verzoek’ omdat geen enkele ter dood veroordeelde ooit bewust om een vuurpeloton vroeg. Een dood met een elektrische stoel is er sinds 2001, net als het vuurpeloton (1925), onwettig. In 2013 werd in Georgia de doodstraf, die jarenlang niet mocht worden uitgevoerd, weer legaal. De laatste executie door een vuurpeloton in Amerika was in 2010 in de staat Utah waar die manier overigens nog steeds is toegestaan. In de staten Mississippi en Oklahoma mag het ook nog, maar wordt in alle gevallen gekozen voor injecties.

Of Michael Wade Nance zijn zin krijgt, is nog onduidelijk. Justitie gaat de komende tijd bekijken of de optie vuurpeloton bij hoge uitzondering en eenmalig toch nog eens mag worden gebruikt. Wanneer de executie van de crimineel had moeten plaatsvinden, is niet bekend. Volgens Amerikaanse media zoals CNN probeert de man zijn aanstaande dood op sluwe wijze uit te stellen. Ze geloven geen bal van Nance's verhaal over zijn te smalle aderen en noemen zijn verzoek “een manier om publiciteit te genereren” voor zijn zaak.