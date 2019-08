Ter dood veroordeelde VUB-prof Djalali uit cel gehaald en verdwenen kg

06 augustus 2019

16u58

Bron: Belga 0 De Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali werd vorige week uit zijn cel gehaald en weggebracht naar een onbekende plaats. Dat zeggen activisten van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die vandaag voor de Iraanse ambassade in Brussel hebben geprotesteerd tegen de “gedwongen verdwijning”. Met een grote banner en pamfletten klaagden ze aan dat niemand weet waar Djalali zich nu bevindt en wat zijn gezondheidstoestand is.

Vorige week maandag op 30 juli werd Ahmadreza Djalali geblinddoekt weggebracht van in zijn cel in de Evin-gevangenis naar een onbekende locatie. Zijn vrouw Vida Mehrannia en zijn advocaat weten niet waar hij wordt vastgehouden of wat de reden is.



"Nadat hij is weggehaald uit de gevangenis heeft hij wel mogen bellen met zijn familie. Hij liet weten dat hij helemaal niet weet waar hij is en er ook geen andere gevangenen zijn. Maar uit die gesprekken bleek duidelijk dat hij onder druk stond en niet vrijuit kon praten", vertelt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.

Gedwongen verdwijning

De mensenrechtenorganisatie erkent hierin een gedwongen verdwijning door de staat, waarbij Djalali aan het oog onttrokken is en het risico loopt op foltering. Dat is een nieuwe schending van de mensenrechten. Toch kan zo'n verdwijning dagen tot weken of jaren duren. De activisten lieten zich aan de Iraanse ambassade duidelijk horen en scandeerden "Tell us where is Djalali" en "Djalali safe and free".



Djalali werd 25 april 2016 opgepakt door de Iraanse autoriteiten op verdenking van spionage. Anderhalf jaar later werd de VUB-gastdocent na een oneerlijk proces schuldig bevonden aan collaboratie met een vijandige staat en ter dood veroordeeld.