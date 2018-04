Ter dood veroordeelde gastprof VUB twee jaar opgesloten in Iran: "Onherkenbaar en uitgemergeld" IB

26 april 2018

04u38

Bron: Belga 0 Op donderdag 26 april is het twee jaar geleden dat de Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali werd opgesloten in de Evingevangenis in Teheran. Daar zit hij omdat hij beschuldigd werd van spionage en na een schijnproces ter dood werd veroordeeld.

Foto's die zijn collega en UZ spoedarts Gerlant Van Berlaer doorgestuurd kreeg, tonen een zwaar vermagerde Djalali. "Ahmadreza is vrijwel onherkenbaar uitgemergeld. Hij ziet er stervend uit", stelt Van Berlaer.

Djalali gaf les aan het Karolinska instituut in het Zweedse Stockholm en was ook gastdocent aan de VUB in Brussel. In oktober 2017 werd de Iraanse wetenschapper in zijn thuisland ter dood veroordeeld wegens spionage, nadat hij na psychologische folteringen valse bekentenissen zou hebben afgelegd. In januari schortte Iran de uitvoering van zijn straf echter op, na druk van het Westen. In februari naturaliseerde Zweden Djalali nog in de hoop dat het zo zijn executie kan vermijden.

Bewust aan zijn lot overgelaten

Volgens Van Berlaer wordt de wetenschapper nu echter aan zijn lot overgelaten in de gevangenis. "Het is een bewuste strategie van Iran", zegt hij. "Hem executeren durven ze niet om de economische banden met Europa niet op te blazen, maar hem vrijlaten zou dan weer te veel gezichtsverlies betekenen voor het gerecht en de inlichtingendienst in Iran. Zijn situatie zit dus muurvast, en dus laten ze hem letterlijk verkommeren in zijn cel."

Medische zorgen

De druk vanuit Europa lijkt intussen weg te ebben en ook vanuit Iran wordt er niet meer openlijk over Djalali gecommuniceerd. Meermaals werd door Iraanse hoogwaardigheidsbekleders gezegd dat zijn situatie zou herbekeken worden en dat hij medische zorg zou krijgen. "We roepen alle politici, maar vooral ook alle zakenlui op om zijn situatie blijvend af te keuren in alle Iraanse contacten", aldus Van Berlaer.