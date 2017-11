Telkens ze een like kreeg op Facebook, waren de verschrikkelijke gevolgen niet te overzien Karen Van Eyken

Bron: Daily Mail 0 Facebook Adolfina voor ze ten prooi viel aan de agressie van haar man Enige populariteit op Facebook is een jonge vrouw uit Paraguay bijna fataal geworden. Telkens ze een like kreeg, werd ze in elkaar getimmerd door haar man. De 21-jarige Adolfina Camelli Ortigoza was zo verschrikkelijk toegetakeld dat ze verschillende chirurgische ingrepen heeft moeten ondergaan om haar gelaat te reconstrueren.

Gisteren vertelde haar advocaat dat de echtgenoot in kwestie - Heriberto Galeano (32) - gewelddadig werd bij elke like op Facebook, en al zeker als die like van een mannelijke vriend kwam. De gevolgen waren telkens verwoestend. Hij sloeg zijn vrouw bont en blauw.

Uiteindelijk nam Galeano de controle op de Facebookpagina van zijn eega volledig over en begon zelf foto's van haar te posten. En ook het geweld bleef maar doorgaan. Na elke like volgde een gruwelijke mishandeling. De vrienden van Adolfina hadden er geen idee van dat elk vriendelijk gebaar op social media tot een afranseling leidde.

De jonge vrouw werd volgens de politie tegen haar wil vastgehouden in het huis van het koppel en moest ontelbare harde klappen incasseren van haar gewelddadige echtgenoot. Uiteindelijk was het de vader van Galeano die de politie alarmeerde omdat hij vreesde dat zijn schoondochter de opeenvolgende mishandelingen niet zou overleven. (lees verder onder foto)

rv De jonge vrouw had vele kneuzingen en blauwe plekken.

Toen de politie arriveerde was Adolfina zo hard toegetakeld dat ze zichzelf amper in de spiegel herkende. Haar gelaat was helemaal opgezwollen, er ontbraken enkele tanden en haar lichaam zat volledig onder de kneuzingen en blauwe plekken.

De politie arresteerde Galeano en legde hem mishandeling, vrijheidsberoving en dwang ten laste. De agressieveling riskeert dertig jaar gevangenisstraf.

#VIDEO. Mujer brutalmente golpeada por su pareja se recupera pero presenta graves daños psicológicos. https://t.co/2wVJlsuSdn#NoticiasPy #NosConecta pic.twitter.com/kKqmeAWtw9 Paraguay.com(@ paraguaycom) link