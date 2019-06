Teleurstellende cijfers over Duitse economie KVDS

07 juni 2019

09u42

Bron: Belga 0 Buitenland De export en de industriële productie van Duitsland zijn in april sterker afgenomen dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse statistiekbureau naar buiten heeft gebracht. Een verklaring moet worden gezocht in de escalerende handelsconflicten.

De export van de grootste economie van Europa zakte in april met 3,7 procent op maandbasis. Economen hadden gemiddeld een daling met 0,9 procent verwacht. In maart steeg de Duitse uitvoer nog met 1,5 procent.

De productie van de Duitse industrie nam in april met 1,9 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is de sterkste daling in bijna vier jaar. De daling was ook veel groter dan de -0,5 procent die economen hadden verwacht. In maart nam de industriële productie in Duitsland nog met 0,5 procent toe.

De Duitse Bundesbank publiceerde vandaag ook nieuwe economische vooruitzichten en die vielen een pak zwakker uit dan bij de vorige prognose in december. De Bundesbank gaat nu uit van een economische groei van slechts 0,6 procent dit jaar. Een half jaar geleden werd nog gerekend op een groei van 1,6 procent in 2019. Na een periode van hoogconjunctuur, wordt nu een aanzienlijke afkoeling van de Duitse economie vastgesteld, aldus de Bundesbank. De particuliere consumptie levert nog een positieve bijdrage, maar de industrie heeft te lijden onder de zwakke export. De Bundesbank verwacht wel dat de uitvoer in de tweede jaarhelft weer zal verbeteren. Voor 2020 gaat ze uit van een economische groei van 1,2 procent. Maar ook dat is minder dan de 1,6 procent bij de vorige prognose.

In 2018 groeide de Duitse economie met 1,4 procent.