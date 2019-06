Telefoonshow met Poetin doelwit van cyberaanval uit buitenland HR

20 juni 2019

15u41

Bron: Belga 0 Buitenland De jaarlijkse tv-show waarin Russisch president Vladimir Poetin vragen van de bevolking beantwoordt, is gisteren het doelwit geworden van een cyberaanval, zo zei een presentator tijdens de nationale uitzending.

“Het callcenter kreeg te maken met een massale DDoS-aanval uit het buitenland”, aldus de presentator. Bij zulke ‘distributed denial of service’-aanvallen worden servers bestookt met nutteloze aanvragen tot ze blokkeren. “We waren in staat het af te weren... We krijgen nog altijd telefoontjes”, aldus de presentator.

De Russen stuurden zowat 2 miljoen vragen om aan de president voor te leggen. Provider Rostelecom bevestigde de aanval, zo berichten Russische staatsmedia.