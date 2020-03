Telefacts: hoe China de andere kant opkeek Redactie

04 maart 2020

11u11

Bron: Telefacts 0

Nu het aantal corona-patiënten ook in ons land oploopt, wordt steeds meer gekeken naar de oorzaak van het virus. Zeker is dat het virus is opgepikt op een vismarkt in Wuhan, in China, en dat lokale artsen al snel waarschuwden voor de dodelijke gevolgen. Nochtans deed de Chinese overheid er alles aan om de uitbraak zo lang mogelijk geheim te houden.

Telefacts toont de privé gesprekken tussen de Chinese artsen die eind december al waarschuwden voor het coronavirus, en die daarop werden opgepakt door de Chinese politie. Het programma laat ook interne documenten zien waaruit duidelijk blijkt dat de Chinese overheid de uitbraak zo lang mogelijk stil wou houden. Daardoor zou later blijken dat er kritieke weken verloren zijn gegaan.

