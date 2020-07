Tekort aan coronamedicijn remdesivir dreigt in Duitsland SVM

06 juli 2020

17u26

Bron: Belga 6 In Duitsland dreigt een tekort aan het coronamedicijn remdesivir. Volgens de minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft de Bondsrepubliek nog maar een paar honderd dosissen. Een week geleden klonk het nochtans dat er “nog voldoende voorraad was”. Remdesivir is het eerste middel dat door de Europese Unie goedgekeurd werd om Covid-19 te behandelen.

Minister Spahn dringt erop aan de virusremmer ook in Europa te maken. Hij zou zich daar zelf ook voor inzetten. Remdesivir, een middel tegen meerdere virussen, wordt gemaakt door de Amerikaanse farmaceut Gilead.

Onlangs meldde de Britse krant The Guardian dat de Verenigde Staten vrijwel de hele voorraad voor de komende drie maanden hadden opgekocht. Daardoor kunnen andere landen het middel voorlopig niet meer krijgen.

In april werd remdesivir in ons land al gebruikt bij ernstig zieke patiënten in ziekenhuizen.

Lees ook: VS kopen voorraad remdesivir op, een voorproefje van de strijd (+)