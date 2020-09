Tekort aan agenten wegens coronamaatregelen in Nederland

23 september 2020

Bron: ANP

In Nederland zijn bij de Nationale Politie door de coronamaatregelen zoveel agenten uitgevallen, dat op sommige plaatsen de werkzaamheden in het gedrang komen. De korpsleiding noemt dit in een brief aan medewerkers "onacceptabel". Daarom is besloten medewerkers in sommige gevallen op korte termijn bij een commercieel bedrijf te laten testen.