Teheran wil 'garanties' van andere ondertekenaars nucleair akkoord bvb

14 mei 2018

11u24

Bron: Belga 0 De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif wil met zijn tour langs Peking, Moskou en Brussel van de ondertekenaars van het nucleair akkoord "garanties" krijgen dat de "belangen van het Iraanse volk verdedigd zullen worden", nu de Verenigde Staten aankondigden dat ze uit het akkoord stappen." Dat is het doel van al deze gesprekken", aldus Zarif bij zijn bezoek aan Moskou.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet van zijn kant weten dat de Russen en Europeanen "in goed overleg hun belangen moeten verdedigen in dit dossier".

Gisteren was Zarif in Peking en morgen vergadert hij in Brussel waar hij samenzit met zijn Britse, Duitse en Franse collega's. Ook de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie Federica Mogherini schuift aan.

Iran had de EU eerder al duidelijk gemaakt dat het 60 dagen kreeg om de uitvoering van het akkoord ook na het vertrek van Washington te blijven garanderen. Daarover zou gisteren een akkoord gesloten zijn, volgens de site van het Iraanse parlement. Het EU-trio had gerekend op een termijn van 90 dagen. Bij de ontmoeting van morgen zal de termijn verder besproken worden.