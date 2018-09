Teheran legt verantwoordelijkheid aanslag militair defilé bij jihadistische separatisten

Redactie

25 september 2018

11u43

Bron: afp

0

De aanslag van zaterdag op de militaire parade in Ahvaz, in het zuidwesten van Iran, is gepleegd door een commando dat banden heeft met jihadistische separatisten. Dat zegt het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. De aanslag kostte aan zeker 24 mensen het leven.