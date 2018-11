Tegenstanders Zwarte Piet nemen nu ook Sinterklaasjournaal onder vuur en blokkeren Mediapark Cyril Rosman

12 november 2018

09u23

Bron: AD.nl 0 Tegenstanders van Zwarte Piet houden momenteel een actie tegen het Sinterklaasjournaal, een programma op de Nederlandse openbare omroep NTR. Ze blokkeren een loopburg op het Mediapark in Hilversum en protesteren tegen de NTR, de makers van het Sinterklaasjournaal dat vandaag van start gaat.

De actievoerders blokkeren de loopbrug van het station naar het Mediapark en dragen een spandoek met de tekst: ‘NTR komt niet over de brug'. Medewerkers van de verschillende omroepen op het Mediapark moeten daarom omlopen. Er is inmiddels politie aanwezig, die probeert de actievoerders aan de kant te krijgen zodat mensen weer door de loopbrug heen kunnen.

De demonstranten stellen dat de NTR de kleur van Zwarte Piet in het Sinterklaasjournaal, dat vanavond begint, niet snel genoeg verandert. Er is ieder jaar discussie over de kleur van de Pieten in het journaal. De NTR kondigde dit jaar aan dat er alleen roetveegpieten te zien zouden zijn. Maar, zo bleek in een latere toelichting, die Pieten kunnen ook zo vaak door de schoorsteen zijn gegaan dat ze helemaal zwart zijn.

Morgen dient er ook een kort geding, van een andere groep actievoerders, tegen de Landelijke Intocht van Sinterklaas in Nederland. Die is zaterdag in Zaanstad. Voor tijdens die intocht zijn inmiddels al vier demonstraties aangekondigd: twee van tegenstanders van Zwarte Piet en twee van voorstanders.