Tegenstanders van Zwarte Piet stappen in Nederland naar rechter tegen intrede van Sinterklaas ADN Cyril Rosman

09 november 2018

11u05

Bron: Belga, AD.nl 47 In Nederland willen tegenstanders van Zwarte Piet via een kort geding de landelijke intrede van Sinterklaas verbieden. De stichting ‘Majority Perspective’ daagt onder meer de openbare omroep NTR, die de tv-uitzending verzorgt, en burgemeester Jan Hamming van Zaanstad, waar de intocht volgende week plaatsvindt, voor de rechter.

Ook onder meer het Commissariaat voor de Media en de Staat zijn gedagvaard. De stichting eist een verbod op de volgens haar “racistische nationale intocht in Zaanstad op 17 november”, door de aanwezigheid van zwarte pieten en roetveegpieten.

“Alle partijen maakten zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen, waaronder VN-kinderrechtenverdragen en antiracismeverdragen. Dit deden ze in georganiseerd verband’', zegt de stichting, die zich naar eigen zeggen inzet tegen “systematische onderdrukkingen”. “Dit kan en mag zo niet meer verder gaan.”



Een woordvoerster van de rechtbank bevestigt dat het kort geding doorgaat.

‘Sinterklaas Sniper’

‘Majority Perspective’ dook niet eerder op in het Nederlandse Piet-debat. Het lijkt erop dat de tot nu toe onbekende stichting banden heeft met de personen achter de actiegroep ‘De Grauwe Eeuw’.

Die actievoerders laten al wel enkele jaren van zich horen in Nederland. Michael van Zeijl, een van de mensen achter de Grauwe Eeuw, werd eerder dit jaar nog veroordeeld omdat hij in de aanloop naar de landelijke intocht in Dokkum in 2017 een oproep deed om ‘Sinterklaas dood te schieten’. Hij zag dat zelf als een grap. De Grauwe Eeuw kondigde ook voor dit jaar acties aan. Van Zeijl postte onlangs een foto op sociale media waarop hij een petje droeg met de tekst ‘Sinterklaas Sniper’.