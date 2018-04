Tegenstanders van Macron komen opnieuw op straat kv

19 april 2018

19u01

Bron: Belga 1 Tegenstanders van de Franse president Emmanuel Macron zijn vandaag over heel Frankrijk weer op straat gekomen om te protesteren tegen diens hervormingsbeleid. In Parijs waren er meer dan 15.000 betogers, in Marseille zo'n 5.700. Er waren verspreid over het land ongeveer 130 demonstraties aangekondigd.

Een duidelijk doel is protestbewegingen uit verschillende sectoren bij mekaar te brengen: bijvoorbeeld spoorarbeiders, die zich kanten tegen de hervormingen bij het spoor, en studenten, die niets moeten weten van de hervormingen in het hoger onderwijs. Vandaag had wel maar een deel van de vakbonden tot acties opgeroepen.

De voorbije weken waren er in Frankrijk al heel wat protesten. Zo kwamen in maart al de ambtenaren en de gepensioneerden op straat. Bij de Franse spoorwegen was vandaag de achtste stakingsdag sinds begin deze maand. Veel treinen reden opnieuw niet.

In de marge van de betoging in Parijs waren er donderdag rellen. Op foto's en televisiebeelden was te zien dat de politie traangas inzette.

President Macron heeft al meermaals onderstreept dat hij niet zal afwijken van de ingeslagen hervormingskoers.