Tegenstanders saboteren elektrische deelsteps door er verf op te spuiten HR

11 juni 2019

09u28

Bron: Le Progrès Rhone 0 In de Franse stad Lyon hebben tegenstanders van elektrische deelsteps een doeltreffende manier gevonden om de steps te saboteren . De voorbije dagen werden tientallen steps tijdelijk onbruikbaar gemaakt.

Net als veel andere grote steden worstelt men in Lyon met de elektrische deelsteps. Ze zijn een populair vervoersmiddel, maar veroorzaken ook veel overlast. De steps worden vaak achteloos achtergelaten, waardoor ze de doorgang voor voetgangers en fietsers belemmeren. Ook met de veiligheid zijn er problemen. Gebruikers razen soms met onaangepaste snelheid over het voetpad. Er gebeuren steeds meer ongevallen mee.

De populaire steps hebben dus ook tegenstanders. In Lyon hebben die de voorbije dagen tientallen elektrische deelsteps geïmmobiliseerd. Met een verfspuitbus overspoten ze de QR-code die gebruikers met hun smartphone moeten scannen. Meestal werden de steps daardoor onbruikbaar. Soms had het weinig effect, omdat de verf makkelijk te verwijderen was.

Maatregelen

Grote steden nemen steeds meer maatregelen om de overlast door deelsteps in de perken te houden. Parijs kondigde vorige week een parkeerverbod voor de steps aan op voetpaden. Burgemeester Anne Hidalgo (PS) hoopt dat het begin juli al van kracht kan gaan. Er komt ook een verbod voor de stept in alle parken en tuinen van de stad en men denkt aan een snelheidsbeperking van 20 km/u, en 8 km/u in voetgangerszones. In Parijs rijden inmiddels al zo’n 20.000 elektrische deelsteps rond.

In eigen land pakt ook Brussel, waar er al 4.000 rondtoeren, het probleem aan. Onze hoofdstad denkt eraan om de buurt rond de Grote Markt en stukken van de Wetstraat en het Josaphatpark stepvrij te maken, schrijft De Morgen vandaag. Je zou er wel nog mee mogen rijden, maar er geen steps mogen achterlaten.